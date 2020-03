Onze sporters in het buitenland: Jordi van Stappershoef

BRISTOL - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spreken we met Jordi van Stappershoef. De Amsterdammer keepte eerder voor FC Volendam. Hij verdient nu zijn brood bij het Engelse Bristol Rovers.

Jordi van Stappershoef maakte afgelopen zomer de overstap van het vissersdorp naar de Engelse League One. "Ik denk dat het voor veel jongens wel een droom is om in Engeland te voetballen. Voor een lange keeper zoals ik is het sowieso een droom", meldt Van Stappershoef in gesprek met NH Sport. "Op mijn zestiende heb ik stage gelopen bij Stoke City. Dat heeft mij wel een beetje aan het Engelse voetbal laten proeven. Die stage heeft mijn keuze om terug te keren naar Engeland zeker versterkt."

De keeper merkt dat het voetbal in Engeland 'enorm leeft'. "Dat merk je aan het feit hoe vol het bij ons zit tijdens thuiswedstrijden. We speelden een paar weken geleden uit tegen Sunderland. De reis duurde zes uur. Er kwamen vijfhonderd fans, dus dat spreekt voor zich hoe het hier leeft." Van Stappershoef keek afgelopen jaar naar de documentaire 'Sunderland 'Til I Die'. "Dan zie je wat voor grote club Sunderland is. Het was een droom van mij om tegen die club te mogen voetballen. Ik kreeg er kippenvel van om in zo'n mooi stadion (Stadium of Light red.) te mogen spelen. De sfeer was ook heel erg goed."

Het voetbal in Engeland is een stuk professioneler dan in Nederland merkt Van Stappershoef. "Er wordt veel voor je geregeld. Trainingsschema’s worden gemaakt. Er wordt qua voeding goed op je gelet, zodat je optimaal kan presteren. Je hebt een nabespreking met de keeperstrainer na wedstrijden. Daarin worden je tegendoelpunten uitvoerig besproken. En ik heb al dertien duels gekeept, dat is veel als je bij een nieuwe club komt."

Bristol Rovers beleefde een goed begin van het huidige seizoen. "Op een gegeven moment zaten we in een periode waarin we alles wonnen. We stonden in december zelfs vierde. De trainer (Graham Coughlan red.) maakte opeens bekend dat hij vertrok. Nu zitten we in een mindere periode en staan we veertiende."

Van Stappershoef sluit een terugkeer naar Nederland niet uit. "Ik ben een Nederlander. Ik heb tot aan mijn 23e daar mogen voetballen, mooie gingen meegemaakt en kansen gekregen. Ik weet nog niet wanneer ik terugkom. Ik heb hier erg naar mijn zin, maar ik sta zeker open voor een avontuur."

Coronacrisis

Het is nog onzeker of Van Stappershoef de komende periode naar de club mag. In Engeland hebben voetballers ook te kampen met de coronacrisis. "Ik snap dat ze deze maatregelen hebben getroffen. Er is nog geen datum bekend wanneer we weer mogen voetballen, ik weet alleen dat we langer vrij hebben. De competitie is stil gelegd tot 1 mei, dus het zou kunnen dat de overige duels daarna worden ingehaald."

De keeper heeft een schema gekregen om fit te blijven. "We mogen niet naar de club komen, dus zo proberen we nog in shape te blijven."