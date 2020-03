Onze sporters in het buitenland: Jaap Beemsterboer

HAGEN - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met handballer Jaap Beemsterboer. De Horinees speelde eerder voor HV Volendam, totdat hij naar Duitsland vertrok.

De Noord-Hollander vertrok afgelopen zomer uit het vissersdorp om het Duitse VfL Eintracht Hagen te versterken. "Ze hebben mij destijds benaderd. Ik was niet actief op zoek naar een club in het buitenland", vertelt Beemsterboer in gesprek met NH Sport. "In eerste instantie stond ik er niet voor open, omdat ik er nog niet eerder over had nagedacht. Ik heb een keer meegetraind en dat beviel goed. Daarom heb ik besloten om de sportieve en persoonlijke uitdaging aan te gaan."

Op het moment van tekenen speelde VfL Eintracht Hagen op het tweede niveau van Duitsland. Beemsterboer volgde die competitie al voor zijn overstap. "Ik wist dat het een sterke competitie was. Het vervelende is dat Hagen nadat ik had getekend degradeerde naar de derde Liga. Dat was iets minder." Klagen doet de handballer, die ook nog een master economie in Nijmegen volgt, overigens niet: "Het was voor mij altijd een droom om van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken, het is wel speciaal dat het gelukt is."

Blessure

"Ik heb een vrij moeilijk begin gehad", vervolgt Beemsterboer. "Ik kampte met een blessure vanuit mijn oude club. Ik hoopte van de zomer weer fit te zijn, uiteindelijk kon ik pas in oktober meespelen. Daardoor heb ik drie en een halve maand van het seizoen gemist. In het begin kwam ik als nieuweling niet lekker in het team." Daar kwam bij dat hij geen woord Duits sprak. "Dat maakte het wel iets moeilijker, maar daar hebben ze mij goed in geholpen. In het begin moest ik met handen en voeten duidelijk maken wat ik bedoelde. Stukje bij beetje leer ik om Duits te kunnen spreken."