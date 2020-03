Forum voor Democratie wil corona-noodpakket voor Noord-Hollandse ondernemers

NOORD-HOLLAND - De maatregelen die het kabinet heeft genomen om zelfstandigen en ondernemers door de coronacrisis te loodsen, zijn volgens de Noord-Hollandse fractie van Forum voor Democratie niet waterdicht. De partij roept Gedeputeerde Staten dan ook op om de breuken te lijmen en Noord-Hollandse ondernemers tegemoet te komen met een noodpakket.

ANP/Marcel Antonisse

Dat noodpakket bestaat uit dertien - zoals de partij het zelf noemt - 'desperate measures', want dat is waar deze 'desperate times' om vragen, aldus de fractie. Opvallend: sommige maatregelen werden vorige week - in minder concrete bewoordingen - door de provincie zelf gepresenteerd.

Zo wil Forum voor Democratie bijvoorbeeld dat opdrachtnemers van de provincie hun geld binnen zeven dagen na het indienen van de factuur op hun rekening hebben, terwijl de provincie afgelopen week beloofde 'facturen zo snel mogelijk te betalen'. 'Subsidies afgelaste evenementen handhaven' Een ander voorbeeld betreft de tegemoetkoming van organisatoren van gesubsidieerde of gesponsorde evenementen, waar al kosten voor zijn gemaakt. De provincie belooft deze groep 'coulance', maar dat gaat FvD niet ver genoeg. De partij wil dat subsidies voor afgelaste evenementen gehandhaafd blijven. Ook de door de FvD bepleite opwaardering van de communicatie over ondersteuningsmaatregelen is inmiddels door de provincie toegezegd. Tijdens een online spreekuur kunnen ondernemers met hun vragen bij de provincie terecht.

Wel nieuw is de voorgestelde maatregel om coulant te zijn voor ondernemers die zich tijdens de coronacrisis zich niet inspannen om aan klimaat- en milieueisen te voldoen. Dat lijkt - met een door GroenLinks geleide coalitie - geen haalbare kaart. Meer kans heeft het voorstel om huurders van provinciaal vastgoed in getroffen sectoren korting op de huur te geven, en agrariërs korting op de pacht bieden.

Gemeenten moeten verder uniforme voorwaarden gaan hanteren voor zelfstandigen die in de bijstand (dreigen) te komen. Ambtenaren die vanwege de crisis weinig te doen hebben, moeten tijdelijk op andere portefeuilles worden gezet. En collega's die bereid zijn vrijwillig vakantie op te nemen, moeten daar vooral toe worden aangespoord. Tot slot kijkt de partij alvast over de crisis heen. Na de coronacrisis zouden getroffen sectoren kunnen worden gecompenseerd door legesaanvragen te schrappen, bepleit de partij, maar dan moet er nu al wel over worden nagedacht. Tot slot moet - 'na de periode van social distancing' - de communicatie over startup- en innovatiefondsen worden vergroot.