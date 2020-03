Coronacrisis onder ondernemers: stilte bij de garagehouder, de fietsenmaker is druk

Özgür Sayar van de gelijknamige BMW-specialist in Haarlem heeft het zwaar vanwege de coronacrisis. Op zich hebben garagebedrijven weinig te maken met corona. Maar Özgür denkt dat ook autobezitters minder het huis uit willen. "Mensen zijn heel erg voorzichtig met hun bewegingen. Dat betekent dat er niet alleen op straat maar ook bij dit soort bedrijven minder interactie is."

Garages kunnen gewoon openblijven tijdens de coronacrisis. Uiteraard nemen de werknemers maatregelen. "We proberen zo min mogelijk omgang met mensen te hebben. Dat klinkt heel stom, maar we zijn allemaal min of meer ongedierte geworden. Daar begint het op te lijken. We zijn gevaarlijk voor elkaar. Dat is misschien wel het naarste dat er is. Met aardbevingen of wat dan ook dan heb je ook wel doden en gewonden en zo, maar dit is heel surrealistisch."

Eigen broodwinning

Özgür heeft te doen met andere bedrijfstakken die het slechter hebben. "We proberen eerst zelf gezond te blijven. Ik heb te doen met mensen die in de horeca en dat soort bedrijven zitten. Die hebben er ook nog een andere zorg bij en dat is de financiële gezondheid. Wij hebben wel wat reserves, maar wij hebben andere prioriteiten gesteld. Belangrijkste is onze eigen broodwinning: de lonen. Daarna komt de rest."

De eigenaar van het autobedrijf probeert zijn klanten ondanks de crisis te porren hun auto langs te brengen. "Het is nu tachtig procent rustiger. Niet alleen bij ons maar ook bij onze toeleveranciers. Wij zeggen tegen onze klanten: je hebt de auto toch niet nodig nu, doe de dingen die je later toch moet uitvoeren. Dat kunnen we nu misschien wel beter doen."

Bij de fietsenmaker van verslaggever Stephan Roest, Dacia in Haarlem, gaat de deur deze dagen van corona juist vaak open. Want zolang mensen niet in groepen fietsen, is op de fiets rondrijden nog één van de dingen die nog wel mogen in deze tijd. Bovendien is het bijna lente. De verkoper vertelt hem: "We hebben vorige week een ongelooflijk drukke week gehad. Vooral met de verkoop. We horen heel veel verhalen dat de schaatsbaan dicht is en de fitness is dicht. En er staat thuis nog wel een fiets en eigenlijk willen we die in onderhoud. Of we hebben nog handschoentjes nodig. Vandaar dat ze bij ons juist wel heel veel langskomen."