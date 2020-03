Provincie presenteert maatregelenpakket om getroffen ondernemers te helpen

Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, vertelt dat het gaat om een inventarisatie van maatregelen die het Rijk en andere partners nemen. "Het gaat om hulp op de korte termijn en voor de periode na deze crisis. Een aantal maatregelen kunnen we direct uitvoeren. Voor andere acties is nader onderzoek en afstemming met onze partners nodig. Daarmee gaan we aan de slag."

Maatregelen

Het pakket met maatregelen ziet er als volgt uit.

Afspraak is afspraak: De provincie belooft afspraken met leveranciers na te komen en facturen zo snel mogelijk uit te betalen.

Online spreekuur : Er komt een online spreekuur waar ondernemers hun vragen over de ondersteuningsmaatregelen beantwoord kunnen krijgen.

Tijdelijke crisistafel : De financieringstafel van de provincie Noord-Holland wordt tijdelijk 'crisistafel'. Op deze manier kan de provincie ondernemers in nood snel signaleren.

Soepele omgang bestaande financieringen: Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en het Innovatiefonds Noord-Holland gaan soepel om met voorwaarden van bestaande financieringen.

Advies over steun en werkkapitaal: Het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) wordt ingezet om getroffen ondernemers te adviseren over steun en werkkapitaal. De verplichte eigen bijdrage voor het netwerktraject wordt voor twee maanden geschrapt.

Coulance voor evenementen: Evenementen die gesponsord of gesubsidieerd werden door de provincie, waar al kosten voor zijn gemaakt, kunnen rekenen op coulance. Er wordt gekeken of uitgestelde bijeenkomsten een voorschotbetaling kunnen krijgen.

Doorgang bouw en aanbestedingen: Bouwwerkzaamheden in de provincie gaan door, mits het binnen de landelijke maatregelen past.

Voor een volledig overzicht van de maatregelen en uitgebreide uitleg kan je terecht op de website van de provincie.