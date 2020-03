Ondernemers vragen massaal overbruggingsregeling aan: "Het is enorm veel"

WEST-FRIESLAND - Het is topdrukte op het kantoor van WerkSaam West-Friesland. Via die organisatie kunnen zelfstandige ondernemers en zzp'ers zich sinds donderdagavond melden voor een zogeheten overbruggingsregeling vanuit de overheid. En dat gebeurt volop; in drie dagen tijd hebben al meer dan duizend mensen zich bij WerkSaam gemeld.

De 'Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)', zoals de regeling heet, is in het leven geroepen om alle zzp'ers en zelfstandige ondernemers die door het coronavirus in de financiële problemen zijn of gaan komen, te helpen. "De regeling valt onder het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz) en normaal gesproken krijgen wij ongeveer tien aanvragen per maand binnen. En nu dus duizend in drie dagen. Het is enorm veel", laat WerkSaam-woordvoerder Daphne Siebenlist weten aan NH Nieuws.

Extra drukte In normale omstandigheden zijn er bij WerkSaam twee mensen in dienst om de 'Bbz' in goede banen te leiden. Om de extra drukte op te vangen en extreme wachttijden te voorkomen, heeft het bedrijf extra mensen ingezet op de afdeling 'Bbz'. "We merken dat andere onderdelen binnen het bedrijf het nu rustiger hebben. Daarom hebben we collega's van andere afdelingen die bekend zijn met deze wet, nu laten bijspringen", aldus Siebenlist. Drie maanden De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). De uitkering komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Ondernemers die dringend hulp nodig hebben, hoeven volgens Siebenlist niet lang te wachten. "Mensen kunnen zelf aangeven of ze in acute nood zitten. Als dat het geval is, krijgen deze mensen ook voorrang. Ik weet dat de eerste voorschotten al zijn overgemaakt. Verder proberen wij alle aanvragen ruimschoots binnen vier weken af te handelen. Normaal gesproken staan daar dertien weken voor." Niet allemaal tegelijk Om in deze drukke tijd de adminstratie enigszins binnen de perken te houden, doet WerkSaam een oproep aan alle ondernemers: "Om het uitvoerbaar te maken en te houden, willen wij ondernemers die het financieel nog even kunnen volhouden nadrukkelijk vragen nog even te wachten met hun aanvraag. In deze tijden moeten we allemaal een beetje rekening houden met elkaar en dit is een nadrukkelijke oproep van ons", aldus Siebenlist. Ondernemers die later een aanvraag doen, kunnen met terugwerkende kracht alsnog hun tegemoetkoming ontvangen.