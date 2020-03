Lokale politici zien in coronacrisis het ideale moment om democratie te moderniseren

NOORD-HOLLAND - Het gemeentelijk systeem kan wel wat vernieuwing gebruiken. En dít is het moment om dat te doen. Dat vinden veel Noord-Hollandse politici. De democratie is in de knel door coronacrisis wat gemeenten in heel het land veel zorgen baart. "De crisis is een kans", aldus Castricum's burgervader Toon Mans.

Zo kan er niet meer ouderwets gedebatteerd worden en vergaderingen worden digitaal gehouden. Besluiten nemen in de raad is ook niet meer mogelijk omdat een meerderheid aanwezig moet zijn. Op dit moment is er een noodwet in de maak die digitale besluitvorming door de gemeenteraad tijdelijk mogelijk maakt. Politici roepen nu op om die mogelijkheden te gaan onderzoeken om ook in de toekomst verder te moderniseren.

Vernieuwing

Harrie van der Laan, raadslid (Partij voor Ouderen en Veiligheid) in Zaanstad: “Je moet met je tijd mee gaan. Je ziet nu dat dit een probleem blootlegt waar niemand over na heeft gedacht. Veel wetten zijn nog geschreven met een ganzenveer. Het politieke bestel wordt door de crisis in één keer de 21e eeuw binnen gesleurd. Dat betekent dat we nu moeten gaan aanpassen aan de moderne tijd. Denk aan digitaal vergaderen en goede systemen hebben."

"Ik denk dat het nu ontzettend belangrijk is om te kijken naar digitale mogelijkheden", zegt wethouder Jurgen Nobel (VVD) van Haarlemmermeer. "Ik ben ook ontzettend blij met Kamerleden die zeggen 'het kan toch niet zo zijn dat heel Nederland stil ligt, we moeten nu een manier vinden om digitaal te gaan stemmen'."

Ook raadslid Jelmer Kruyt van Goois Democratisch Platform vindt dat deze kans aangegrepen moet worden. "De wereld draait door, besluiten gaan door, we moeten burgers erbij blijven betrekken", zegt hij.

Inspraak

Zelfs voor de inspraak van burgers zien de politici mogelijkheden. "In technische zin kan er natuurlijk heel veel en eigenlijk steeds meer", zegt burgemeester Toon Mans van Castricum. "Ik denk wel dat je met elkaar moet kijken om te zorgen dat het goed toegankelijk is voor voor iedereen die wil deelnemen. En dat je het in de openbaarheid doet."

Raadslid Joey Leeuwinga (VVD) in Stede Broec gelooft zeker in de virtuele mogelijkheden: "Als mensen ergens iets van vinden hoeven ze niet één keer in de maand op het gemeentehuis te komen. Ze kunnen ook iets op een digitale manier inspreken of achterlaten.

Debatten

Of fysieke debatten zullen verdwijnen, betwijfelen de politici. Debatspecialist John Bijl van het Perikles-instituut gelooft dat digitale voorzieningen vooral een aanvulling zullen zijn.

"Een goede politieke raadsvergadering is geen overleg, maar een debat. Waar mensen met meningsverschillen bijeenkomen op het samen op te lossen." Lichaamstaal is volgens hem essentieel bij het voeren van een goede discussie.

"Laten we eerst de experimenten maar eens even afwachten, en deze crisis ook gebruiken als een kans om nieuwe dingen te doen, en op een nieuwe manier met de samenleving te praten over de onderwerpen in de gemeente", vindt Toon Mans.

Zaans raadslid Harrie van der Laan vindt dat er niet gewacht moet worden, maar dat het nu tijd is voor actie: "Zorg dat die ganzenveer weggelegd wordt. En zorg ervoor dat we ook digitaal nu de 21e eeuw binnengaan.''