Burgemeester Mans: "Je moet zorgen dat gemeenteraad toegankelijk is voor iedereen"

CASTRICUM - Ouderwets debatteren in de gemeenteraad kan door de coronarisis niet meer en omdat een meerderheid aanwezig moet zijn is ook besluiten nemen niet mogelijk. Het gemeentelijk systeem kan wel wat vernieuwing gebruiken, vindt ook Toon Mans, burgemeester van Castricum.

Meerdere lokale politici doen vandaag een oproep tot vernieuwing van het politieke bestel. "Ik denk dat je met elkaar steeds moet kijken hoe je kan zorgen dat het goed toegankelijk is voor iedereen die wil deelnemen", zegt burgemeester Toon Mans over lokaal bestuur op afstand. "En ten tweede is het wel dat je het in de openbaarheid moet doen."

Burgemeester Mans geeft aan eerst de experimenten te willen afwachten: "In die zin kunnen we de crisis ook gebruiken als kans om nieuwe dingen te doen en met de samenleving te praten over de onderwerpen die ertoe doen."