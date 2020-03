Jurgen Nobel: "We moeten gaan kijken naar digitale mogelijkheden in de gemeenteraad"

HAARLEMMERMEER - Ouderwets debatteren in de gemeenteraad kan door de coronarisis niet meer en omdat een meerderheid aanwezig moet zijn is ook besluiten nemen niet mogelijk. Het gemeentelijk systeem kan wel wat vernieuwing gebruiken, vindt Jurgen Nobel, wethouder in Haarlemmermeer namens de VVD.

Meerdere lokale politici doen vandaag een oproep tot vernieuwing van het politieke bestel. Zo ook Jurgen Nobel, die vooral blij is met de steun vanuit de Tweede Kamer.

"Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we gaan kijken naar digitale mogelijkheden. Ik ben ontzettend blij met Kamerleden die zeggen dat het niet zo kan zijn dat Nederland nu stilligt, en dat we gewoon een manier moeten vinden waarop we digitaal kunnen stemmen."