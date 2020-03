"Politiek bestel wordt door crisis in één ruk 21e eeuw binnen gesleurd"

ZAANDAM - Ouderwets debatteren in de gemeenteraad kan door de coronarisis niet meer en omdat een meerderheid aanwezig moet zijn is ook besluiten nemen niet mogelijk. Het gemeentelijk systeem kan wel wat vernieuwing gebruiken, vindt Harrie van der Laan, raadslid voor de Partij voor Ouderen en Veiligheid in Zaanstad.