Noord-Hollanders geven gehoor aan oproep veiligheidsregio's: "Mensen hebben hun lesje geleerd"

NOORD-HOLLAND - Lege parkeerterreinen, uitgestorven stranden en rustige bossen. In heel de provincie lijkt massaal gehoor te zijn gegeven aan de oproep zoveel mogelijk weg te blijven uit de recreatiegebieden. Vooral langs de kust was er sprake van een 'massale' rust.

Op de stranden in de noordkop van de provincie lijken de drones echter overbodig. In de kuststreek wordt er vandaag zelfs over een 'massale rust' gesproken. "Eigenlijk wel lekker op deze manier, zo zou het ook eigenlijk moeten", vertelt een van de strandgasten in de Noordkop.

"Het ziet ernaar uit dat mensen hun lesje hebben geleerd", vertelt Robin Coule, paviljoenhouder van Bad Egmond, aan NH Nieuws. Verschillende veiligheidsregio's deden afgelopen week de oproep om weg te blijven uit recreatiegebieden in de provincie. Om er zeker van te zijn dat mensen zich hieraan zouden houden zijn verschillende maatregelen genomen om in ieder geval de 1,5 meter afstand te bewaken.

Op landgoed Elswout in Haarlem, waren opvallend meer mensen dan normaal. Dit was een van de plekken die nogal wat nieuwe bezoekers trok. Dat was te merken omdat ze buiten de paden liepen of de hond niet aan de lijn hielden. Boswachters deelden waarschuwingen uit, maar niemand kreeg een boete. Over het algemeen deed iedereen zijn best zich aan de coronamaatregelen te houden. Mensen hielden voldoende afstand, liet een woordvoerster weten.

'Bekijk het maar'

Op een paar ruiters na lopen er ook een aantal mensen over het strand. "De zee is mijn psycholoog en die heb ik hard nodig", vertelt een mevrouw die even op een bankje van het zonnetje geniet. Ze gelooft niet in alle maatregelen die nu genomen worden. "Ik heb zoiets van: bekijk het maar. Ik ben in mijn eentje en hou voldoende afstand."

Een andere strandganger viert vandaag zijn verjaardag op het strand. "Ik had vanmorgen uit het raam gekeken en toen zag ik dat het niet druk was. Aangezien ik binnen geen mensen uit kan nodigen, komen mijn zoon en mijn kleinzoon naar het strand om samen met mij een stukje te wandelen."