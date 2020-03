Veel rustiger strand in Egmond aan Zee: "Mensen hebben hun lesje geleerd"

EGMOND AAN ZEE - De oproep om dit weekend niet massaal naar buiten te gaan lijkt z'n vruchten te hebben afgeworpen. Op het strand van Egmond aan Zee was het vandaag nagenoeg uitgestorven. "Vorige week was het hier ontzettend druk", vertelt paviljoenhouder Robin Coule van Bad Egmond. "Het ziet ernaar uit dat mensen hun lesje geleerd hebben."

Toch zijn er nog wel wat mensen die besloten hebben om even uit te waaien. "Mijn psycholoog is de zee en die heb ik hard nodig", vertelt een mevrouw die even op een bankje van het zonnetje geniet. Ze gelooft niet in alle maatregelen die nu genomen worden. "Ik heb zoiets van: bekijk het maar. Ik ben in mijn eentje en hou voldoende afstand."

Verjaardag

Een andere strandganger viert vandaag zijn verjaardag op het strand. "Ik had vanmorgen uit het raam gekeken en toen zag ik dat het niet druk was. Aangezien ik binnen geen mensen uit kan nodigen, komen mijn zoon en mijn kleinzoon naar het strand om samen met mij een stukje te wandelen."

Bij de strandpaviljoen wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om te klussen. Het terras van Bad Egmond is met rood-wit lint afgezet. Eigenaar Coule maakt de strandstoelen schoon. "We zijn groot onderhoud aan het doen. Je moet toch wat. Het is wel frustrerend, het is heerlijk weer en dit zijn wel de momenten dat je het moet pakken."

Drones

Dit weekend wilde de veiligheidsregio Noord-Holland Noord drones inzetten om te controleren of mensen wel voldoende afstand houden. Maar die hoefden vandaag dus niet in actie te komen. De strandgangers begrijpen de maatregel. "Het is een goede zaak, even een tik op de vingers."