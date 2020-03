Drukte in het bos aankomend weekend: "Heeft zijn haken en ogen"

NOORD-HOLLAND - De horeca is gesloten en evenementen gaan niet door. En aangezien een groot deel van Nederland de afgelopen week heeft binnen gezeten, verwacht Staatsbosbeheer veel drukte in natuurgebieden in Nederland. Volgens boswachter Arjan Postma zitten daar wel wat 'haken en ogen aan'.

Staatsbosbeheer

Op de website van Staatsbosbeheer wordt duidelijk vermeld dat iedereen zich dit weekend moet houden aan de richtlijnen van het RIVM. "We zien de drukte toenemen. Mocht je een grote groep ergens zien staan, vermijd deze dan. Zoek de drukte niet op", vertelt Imke Boerma van Staatsbosbeheer. Broedseizoen Maar niet alleen de kans op besmetting met het coronavirus baart zorgen. Ook is het broedseizoen nu in volle gang. Imke: "Het broedseizoen valt nu samen met een toegenomen drukte. We vragen dan ook iedereen zich aan de huisregels te houden." Arjan Postma vult aan: "Het is fijn dat iedereen nu massaal naar buiten gaat met dit mooie weer. Het is alleen nu niet de bedoeling dat iedereen gaat rondspringen, mensen kunnen namelijk erg druk zijn. Hou rekening met de natuur." Bezoekers moeten er ook rekening mee houden dat alle locale horeca gesloten is. Toiletten zijn dus ook dicht. De enige tip die Imke hiervoor kan meegeven is: "Ga met een lege blaas op stap."