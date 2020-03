'Massale' rust langs de kust na oproep Veiligheidsregio: 'Eigenlijk wel lekker zo'

PETTEN/ HUISDUINEN - Lege parkeerterreinen en uitgestorven stranden. Er lijkt massaal gehoor te zijn gegeven aan de oproep zoveel mogelijk weg te blijven de recreatiegebieden als bossen het strand. Langs de kust van de kop van Noord-Holland was het veel rustiger dan anders.

Zelfs bij Huisduinen was er nauwelijks sprake van drukte. "Eigenlijk wel lekker zo en zoals het ook eigenlijk zou moeten," aldus een van de strandgasten.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord deed afgelopen week meerdere malen de oproep om drukte te vermijden. Vooral de oproep die drukte ook niet zelf te veroorzaken door massaal naar de bossen of het strand te gaan. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Drones gaan dit weekend controleren of mensen wel voldoende afstand houden

Drones gaan dit weekend controleren of mensen wel voldoende afstand houden

Corona in Noord-Holland

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier