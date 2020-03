Tata Steel ziet enorme toename staal voor conservenblikken door hamsterwoede

Zo'n twee weken geleden sloegen veel Nederlanders aan het hamsteren. Het leidde tot ongekende drukte in de supermarkten. Vooral wc-papier, maar dus ook groenten in blik werden massaal ingeslagen.

"Het is een complex proces waarbij samenwerking essentieel is", zegt Ron van der Haag, chef van de wacht. "Normaal gesproken komt iedereen 's morgens samen om de productie voor die dag door te nemen. Dat gaat nu via skype."

Corona in de IJmond

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de IJmond en krijg updates in je tijdlijn