Alkmaar Eenzame verjaardagen door coronavirus: "Klanten cancellen hun bestellingen voor taarten"

ALKMAAR - Wie binnenkort jarig is, gaat een eenzaam feestje tegemoet. Door het coronavirus is het niet verstandig om meer dan drie gasten uit te nodigen. En dat is ook te merken in de feestbranche. Zo worden er bij bakkerij Beerse in Sint Pancras geen grote taarten meer besteld en is Maskerade kledingverhuur in Heerhugowaard gesloten. "Ik kan niet wachten tot dit weer voorbij is", aldus eigenaresse Daniëlle van der Molen.

Bij bakkerij Beerse wordt er nog steeds volop gewerkt. En dat is volgens bakker Stef Groen maar goed ook. "Ik vind het heerlijk. Ik moet er niet aan denken om wekenlang thuis te zitten. Ik kan nog steeds mijn dagelijkse routine volgen. En het is mooi dat je voor de mensen voor brood op de plank kunt zorgen." Hamsteren In de bakkerij wordt voor zes vestigingen brood en banket gebakken. Door het hamsteren zijn er de afgelopen tijd veel broden gebakken. "We hadden soms mensen die acht en soms wel tien broden bestelden. Daar stonden we echt van te kijken. Je moet een beste vriezer hebben om dat allemaal te kunnen bewaren." Met de grote feesttaarten gaat het minder goed. Veel bestellingen worden gecancelled. "Als mensen niet met z'n allen bij elkaar mogen zitten, worden de taarten ook niet meer besteld. De kleine gebakjes lopen overigens nog wel goed." Oranje leeuwenpakken Geen feestjes meer maar ook geen evenementen zoals Koningsdag of het EK voetbal. Bij Maskerade kledingverhuur in Heerhugowaard blijven de oranje leeuwenpakken dus in het rek hangen. "Alle grote feesten die we hadden staan, zijn geannuleerd. Wij hebben dus op dit moment geen klanten", vertelt eigenaresse Daniëlle van der Molen. "Normaal is het leven voor ons een groot feest, maar nu even niet."