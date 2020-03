Giften stromen binnen voor voedselbank Broek op Langedijk: "Telefoon staat roodgloeiend"

Doordat het distributiecentrum in Amsterdam gesloten is, is de voedselbank in Broek op Langedijk aangewezen op lokale leveranciers. Eerder had NH Nieuws een interview met Carla van Hoorn van de Voedselbank Langedijk. Hier vertelde ze dat mensen voorlopig nog wel bij hen terecht konden, maar dat de cornacrisis niet te lang moest duren. "We moeten nu onze spullen opmaken die we nog hebben. Van eerdere acties hebben we nog wat liggen maar we kunnen daar geen maanden mee voort."

Veel nieuwe schenkingen

Gelukkig is daar voor de komende tijd verandering in gekomen. Zo gaat de gemeente Langedijk kijken naar een oplossing voor de voedselbank en krijgen ze onder andere voedsel gedoneerd van bedrijven die ze niet eerder hebben ontmoet.

Ook lokale bedrijven helpen. Bakker Beerse heeft toegezegd aankomende week weer brood voor ze te bakken en een maaltijdpakkettenbedrijf dat noodgedwongen stopte, heeft hun voorraad geschonken.

Voor aankomende woensdag is er genoeg uit te delen. Op hun Facebookpagina bedanken ze dan ook iedereen die helpt: "We zijn alle donateurs en vrijwilligers DANKBAAR!!!"

