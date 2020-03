Strand Zandvoort is populair: waarschuwingsborden op boulevards

ZANDVOORT - Het is eindelijk een mooie zaterdag, bijna lente-achtig en daarom is het strand van Zandvoort ondanks de coronacrisis vandaag een populaire bestemming.

De gemeente heeft vanwege de coronacrisis nieuwe regels opgesteld voor het strand. Er waren namelijk meldingen binnengekomen van mensen die terrasmeubilair meesleepten naar het strand en strandgasten die hun behoefte deden in de vrije natuur, maar soms ook zelfs op terrassen van de gesloten strandtenten. Die zijn allemaal dicht vanwege de horecamaatregel van het kabinet. Op een enkele na, is er nergens een toilet open op en rond het strand.

Op de Elswoutslaan in Overveen stond het vanmiddag bumper aan bumper. Ook op andere wegen is er in de loop van de middag filevorming richting Zandvoort.

Corona in Haarlem

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn