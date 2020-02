Storm en Formule 1: strandtenthouders Zandvoort wacht een roerige tijd

ZANDVOORT - De één is op vakantie gegaan, de ander heeft de wintermaanden gebruikt om eens flink te klussen. Na maanden rust mogen de strandtenthouders in Zandvoort, die geen jaarrondvergunning hebben, hun zaken weer opbouwen. Ze kijken uit naar de Formule 1 begin mei, maar eerst die storm van aankomend weekend maar eens 'overleven'.

Er wordt druk geklust in het zonnetje op het strand van Zandvoort. Ook bij strandtent Noosa, waar Kiki Coster dit jaar voor het eerst 'de baas' is, klinken klappen van de hamers en het geratel van boormachines.

Vorig jaar stonden de strandtenthouders in deze periode nog sneeuw te schuiven. De zon schijnt vandaag uitbundig, maar komende zondag dreigt het flink te gaan stormen en dus hebben de bouwers geen minuut te verliezen hebben. "Al die planken moeten straks rechtop staan, want we willen dat het dicht is en dat we een windje aankunnen", aldus Remko van Dijk van Noosa.