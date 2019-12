Wie telt de nachten af naar 3 mei 2020? NH Nieuws zoekt de grootste Formule 1-fans

Nog een klein half jaar en dat gaat het gebeuren in Zandvoort: de Formule 1 keert na 35 jaar terug in de badplaats. NH Nieuws zoekt de grootste racefans!

Ben jij een groot Max Verstappen-fan, staat jouw hele huis vol met een verzameling klassieke racewagentjes of ben je misschien bij de F1-races geweest op Zandvoort en heb je daar mooie (tastbare) herinneringen aan? Laat het ons weten!

We zijn op zoek naar Noord-Hollandse autosportfans die niet kunnen wachten totdat het eerste weekend van mei is aangebroken.

Mail ons via formule1@nhmedia.nl en wie weet komen we jouw enthousiaste verhaal vastleggen voor een nieuw tv-magazine over de komst van de Formule 1 naar Zandvoort.