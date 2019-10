Formule 1 zorgt voor grotere stroomvraag in Zandvoort, Liander legt versneld 'zwaardere' kabels aan

ZANDVOORT - Niet alleen boven de grond vinden er de komende zes maanden werkzaamheden plaats om de Formule 1 in Zandvoort mogelijk te maken. Ook ondergronds moet er nog veel gebeuren. Zo heeft netbeheerder Liander besloten om versneld nieuwe elektriciteitskabels aan te leggen om de stroomcapaciteit naar het kustdorp uit te breiden.

Woensdagavond liet de Zandvoortse wethouder Joop Berendsen ook al aan de raad weten dat er werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk zitten aan te komen.

Opladen van vele e-bikes bij F1

Liander had de werkzaamheden al in een meerjarige planning staan, omdat ook in Zandvoort de vraag naar elektriciteit flink toeneemt. Ondermeer omdat, net als in andere gemeenten, er steeds vaker aardgasloze woningen worden gebouwd. Met de komst van de Formule 1 wordt dit nu sneller in gang gezet. "Dit komt niet zozeer door het elektriciteitsverbruik van de F1, maar is met name toe te schrijven aan de te verwachten activiteiten rondom de race, zoals verhoogde elektriciteitsafname door de horeca, festivalactiviteiten, maar ook de verwachte komst van vele e-bikes die moeten worden opgeladen", aldus de netbeheerder in een verklaring.

Zwaardere kabel

Wannneer en waar de werkzaamheden exact plaats gaan vinden, is nog niet helemaal duidelijk. Het gaat om een tracé van zes kilometer, van het electriciteitsverdeelstation in Overveen naar het centrum van Zandvoort. De huidige kabel zal door een 'zwaardere' kabel worden vervangen en daarnaast wordt nog een tweede kabel aangelegd. Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden in delen uitgevoerd. De omgevingsdienst moet de netbeheerder nog een vergunning verlenen voor de werkzaamheden.