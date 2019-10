Posters moeten zorgen voor nieuw geluid in Formule 1-discussie: "Niet iedereen is tegen"

ZANDVOORT - Geboren en getogen Zandvoorter Leo Determann heeft genoeg van de negatieve berichten over de komst van de Formule 1. Het gaat volgens hem alleen maar over "stikstof en de gevolgen voor de natuur." Met zijn nieuwe posters wil hij daar verandering in brengen.

"Ik ben voor!", staat er in in grote gele letters bovenaan de poster. Determann, die grafisch ontwerper is, hoopt dat de poster straks door het hele dorp hangt. "Het lijkt nu vaak alsof iedereen tegen de Formule 1 is, maar dat is volgens mij helemaal niet zo", vertelt hij. Voor 50 cent koop je een A4 formaat en voor een euro krijg je de poster op A3 formaat mee.



Bijdrukken

Leo's idee slaat aan want aan het eind van de middag zijn alle tweehonderd stuks in de kapperszaak van zijn vrouw verkocht. "We moeten laten bijdrukken voor morgen denk ik. Misschien kunnen we er ook wel stickers bij gaan maken", aldus Leo. Het geld dat de posters nu opgeleverd hebben gebruikt hij om nieuwe te laten drukken.



Iedereen die langs de kapsalon loopt stopt even om te kijken naar de poster die in het raam hangt. Een van de nieuwsgierigen staat met vijf stuks in zijn handen. "Die gaan we door de straat verspreiden", vertelt hij. "Je komt wel van die posters af, iedereen hier is vóór de Formule 1. Bijna iedereen."



Rechtszaak

Organisaties als Rust bij de Kust en Milieudefensie hebben er dinsdag voor de rechter in Haarlem namelijk nog voor gepleit om de verbouwingen rond het circuit stil te leggen om de rugstreeppadden en zandhagedissen te beschermen. "Ik vind het heel belangrijk dat die milieubewegingen er zijn en dat er bewustwording is, maar ik heb persoonlijk niet het gevoel dat we het milieu dusdanige schade toebrengen dat de zandhagedissen en rugstreeppadden gevaar lopen", aldus een bezoekster die net twee posters heeft gekocht.

Lees ook: Eerste rechtszaak over voorbereidingen F1: rechter buigt zich over zandhagedis en rugstreeppad



Protestmars

"De milieuclubs zullen doorgaan, ongeacht de uitkomst van die rechtszaak", zegt Leo. En daarom gaat hij voorlopig nog wel even door met het drukken van zijn posters. Als de grand prix nog verder in gevaar dreigt te komen wil Leo overgaan tot het organiseren van een protestmars. "Het eerste overleg heeft daarvoor al plaatsgevonden", vertelt hij.