Strandtenthouder Parnassia aan Zee vreest 'lege zaak' door wegafsluitingen en touringcars Formule 1

"Ik ben ook Formule 1-fan en het is prachtig dat de race hier straks is, maar ik maak me ook flinke zorgen", aldus Michael Kras, eigenaar van strandtent Parnassia aan Zee. Door onder meer de wegafsluitingen rondom het evenement vreest hij dat zijn vaste gasten en mogelijke badgasten weg zullen blijven begin mei. "En de meivakantie is juist voor ons altijd superbelangrijk."

Kras had graag met de bedenkers van het mobiliteitsplan in een eerder stadium rond de tafel willen zitten. Nu voelt hij zich voor een voldongen feit gesteld. "Ongeveer veertig á vijftig huishoudens eten van deze zaak, dus hoe gaan we dat dan oplossen?", aldus Kras.

Naast Parnassia aan Zee ligt een grote parkeerplaats en die zal in het eerste weekend van mei dienen als opstelplaats voor touringcars. De parkeerplaats is eigendom van PWN. "Ik denk dat de passagiers allemaal op de Zeeweg eruit worden gezet en dan meteen richting circuit gaan. De bussen worden dan hier neergezet. Hoogstens komt een buschauffeur een kopje koffie doen of een plasje, maar meer niet."

F2 of F3-evenement?

Wettelijk gezien mag een strandtenthouder zijn personeel niet meer op het laatste moment afzeggen. In het gunstigste geval staat er dus én veel personeel én zijn er veel gasten, maar Kras vreest dat er straks meer serveersters dan gasten rondlopen begin mei.

Vaste gasten kunnen in ieder geval niet met de auto komen. De organisatie van de race adviseert strandgangers om dat weekend in mei ook niet naar Bloemendaal en Zandvoort te komen. "Ik blijf optimistisch, maar ik heb er een hard hoofd in", aldus Kras.

Hij had graag een evenement willen organiseren, zodat er toch zeker wat publiek komt. "Je hebt ook de Formule 2 en 3. Laten we een paar racewagens op het terras neerzetten en er zo bijvoorbeeld een mooi evenement van maken."

Reactie DGP

Een woordvoerder van Dutch Grand Prix (DGP), de opsteller van het mobiliteitsplan, zegt dat er wel degelijk aan de belangen van Kras is gedacht. "We hebben in oktober gesprekken met hem gevoerd. Op de parkeerplaats worden vijftien parkeerplaatsen vrijgehouden voor zijn personeel en er wordt ook een fietsenstalling voor tweehonderd fietsen geplaatst. We hebben ook geregeld dat alle buschauffeurs, totaal tweehonderdvijftig, bij hem gaan eten en drinken. De buspassagiers stappen niet in en uit op de Zeeweg, maar op het parkeerterrein zelf."

Andere strandtenthouders waren ook wat verbaasd over het mobiliteitsplan, omdat er fietsenstallingen op hun lokaties waren getekend. DGP erkent dat en zegt dat er met de strandtenthouders over is gesproken en de tekeningen op nunances zijn aangepast. Ze kunnen dus 'gewoon' hun zaken opbouwen op die lokaties, de stallingen schuiven een paar meter op.

In gesprek

Kras heeft volgens DGP voldoende gelegenheid gekregen om een plan in te leveren voor een evenement bij zijn zaak. Die ruimte krijgt hij nog steeds. Maandag gaan Kras, PWN en DGP weer in gesprek. Het mobiliteitsplan moet overigens nog officieel worden goedgekeurd.