Duingebieden blijven toegankelijk tijdens Formule 1: wel hekken om het Kraansvlak

De Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland blijven grotendeels toegankelijk voor wandelaars en fietsers tijdens de Formule 1-dagen in Zandvoort. In het Mobiliteitsplan van organisator Dutch Grand Prix (DGP) staan beide gebieden nu bijna in zijn geheel aangeduid als 'mogelijk afgesloten', maar dat lijkt zich tot het Kraansvlak te beperken.

Het Kraansvlak is het duingebied tussen Bloemendaal en Zandvoort, grofweg gelegen tussen de Zeeweg en het circuit. "Dat is een zeer kwetsbaar stuk duingebied en dat zullen we met hekken gaan afsluiten. Daar zal ook gehandhaafd worden", aldus een woordvoerder van PWN, de beheerder van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Geen 'F1-struiners'

Waar de hekken exact komen te staan en wanneer ze geplaatst worden, zal de komende weken worden uitgewerkt. "We gaan onder meer met de boswachter nog een schouw doen en dan zullen de details worden uitgewerkt", aldus de woordvoerder. PWN wil voorkomen dat F1-fans straks op de bonnefooi door het Kraansvlak gaan struinen, om een glimp van de race op te kunnen vangen.

Fietsen om de duinen heen

Een groot deel van de fiets- en wandelpaden in de duinen tussen IJmuiden en Zandvoort zullen dus wel toegankelijk blijven. Uit het Mobiliteitsplan blijkt dat fietsers vanuit IJmuiden zoveel mogelijk om de duingebieden heen naar Zandvoort zullen worden geleid. "Er komt natuurlijk een piekbelasting van de fietspaden in ochtend en de avond. De paden om de duinen heen zijn dan ook de meest veilige", aldus de PWN- woordvoerder.

Waterleidingduinen

In de Waterleidingduinen zullen vooralsnog geen hele gebieden worden afgesloten. Beheerder Waternet is, net als PWN, nog bezig met het uitwerken van de gedetailleerde plannen. Mogelijk zullen er één of twee 'kleine ingangen' tijdelijk gesloten moeten worden. Fietsers vanuit de richting van Noordwijk kunnen gebruik maken van het fietspad langs de zeereep. In de rest van het duingebied zijn fietsers, zoals nu ook het geval is, niet welkom. Wandelaars kunnen wel van alle paden gebruik maken.