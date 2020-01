Ook Brexit-uitzwaaifeest op strand van Zandvoort

De organisatie van het feest is in handen van een kunstenaarsgroep uit Amsterdam. De groep verzamelt om 11.00 uur voor het Juttersmu-ZEE-um bij de rotonde, meldt De Zandvoortse Courant.

Het plan is om daar op feestelijke wijze de Britten uit te zwaaien. Hierbij mag Engelse muziek, gedichten, kunst, fotografie en een bokswedstrijd (de Britse premier Boris Johnson tegen Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen) niet ontbreken.

Herinneringen delen

Iedereen is welkom op het feest, waar ook online de nodige aandacht aan wordt besteed. De groep roept op om alle mooie herinneringen aan Groot-Britannië te delen door middel van foto's, filmpjes en poëtische teksten op de Facebookpagina Buro Brexit.

Vanaf 19.00 uur 's avonds wordt het feest voortgezet op het NDSM-plein in Amsterdam-Noord. Daar zullen de herinneringen van de kunstenaar aan het Verenigd Koninkrijk op grote schermen worden getoond.

Wijk aan Zee

Het uitzwaaifeest in Wijk aan Zee stond eigenlijk voor 31 oktober vorig jaar gepland, maar werd verplaatst naar 29 februari. Eigenlijk wilde de organisatie de Britten op de dag van de uittreding uitzwaaien, maar omdat de Brexit steeds werd uitgesteld, werd besloten de laatste dag van februari te prikken. "Wij bepalen zelf wanneer we zin hebben in het zwaaien", zei organisator Ron Toekook daarover eerder tegen NH Nieuws.