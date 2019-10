Uitzwaaifeest Brexit aan Zee uitgesteld, organisatie op korte termijn niet mogelijk

WIJK AAN ZEE - De Britten blijven de Brexit maar uitstellen en nu wordt ook het moment dat het Verenigd Koninkrijk vanuit Noord-Holland zou worden uitgezwaaid, opgeschoven. Het uitzwaaifeest dat was gepland voor 31 oktober, wordt pas begin 2020 gehouden. "Het idee om in 2,5 maand een ludiek, groot evenement op het strand van Wijk aan Zee te organiseren, bleek toch iets te ambitieus", staat in een persbericht van de organisatie.

Toen afgelopen zomer duidelijk werd dat de Britse premier Johnson op 31 oktober de Europese Unie hoe dan ook wilde verlaten, bedacht Ron Toekook dat het leuk zou zijn om de Britten op die dag vanaf het Noordzeestrand uit te zwaaien. Hij kreeg zo veel aanmeldingen dat besloten werd om er een groot commercieel project van te maken.

Omdat er waarschijnlijk meer tijd nodig is om de Brexit door het Britse parlement te krijgen, werd deze week al besloten om het evenement wat aan te passen. "Het wordt waarschijnlijk geen daadwerkelijk afscheid, maar dan gaan we ze gewoon het beste wensen", zei Toekook een paar dagen geleden. Aan afblazen had hij toen nog niet gedacht. Maar nu heeft de organisatie toch anders besloten.

In overleg met de gemeente wordt een nieuwe datum vastgesteld. Het bleek niet mogelijk om de financiering voor 31 oktober rond te krijgen. De kosten voor het evenement zijn erg hoog en spaarpotjes van bedrijven zijn aan het eind van het jaar leeg. "Alleen de beveiliging kost al een ton", laat de organisatie weten.

Uitstel, geen afstel

In het persbericht wordt benadrukt dat er sprake is van uitstel, niet van afstel. "Brexit aan Zee is in korte tijd uitgegroeid tot zo'n sterk merk, dat het evenement er hoe dan ook moet komen." Op het programma stonden een zwaaimoment met alle bezoekers op het strand, bands op meerdere podia en foodtrucks met Europese specialiteiten.

De organisatie zegt er alles aan te doen al gekochte kaartjes zo snel mogelijk terug te betalen.