'Bezoeker van strand Zandvoort: houd je aan de regels'

ZANDVOORT - Veel wildplassers en strandbezoekers die terrasstoelen pakken en bij strandtenten gaan zitten. De gemeente Zandvoort en Zandvoort Marketing zien dat er zaken gebeuren op het strand 'die niet okay zijn' en hebben regels voor strandbezoek opgesteld.

Adobe Stock

In normale omstandigheden juichen ze het natuurlijk toe als mensen naar het strand komen. Maar vanwege de coronamaatregelen zijn het geen normale omstandigheden. Strandtenten zijn dicht en daarom vraagt Zandvoort de strandgasten dringend om zich aan regels te houden. Veel problemen Bezoekers pakken nu zelf terrasstoelen bij gesloten strandtenten. "Buiten het feit dat de strandpachter hierdoor veel problemen ondervindt is dit natuurlijk niet wat er bedoeld wordt met het huidige beleid om niet in en bij horecagelegenheden te gaan zitten." Hiernaast zijn ook geen toiletten beschikbaar. "We zien nu helaas dat veel mensen gaan wildplassen. Uit hygiënisch oogpunt kan het ook niet dat iedereen bij hotels, en andere openbare punten gaat plassen. Om wildplassen te voorkomen: houd rekening met de duur van je bezoek", staat in de oproep. Lana Lemmens: "Houd er gewoon rekening mee dat je niet de hele dag op het strand kan zijn."

"We snappen dat mensen willen bewegen, maar er gebeuren nu dingen op het strand die niet okay zijn. Wij voorzien dat dit een probleem kan gaan worden. Je kan niet naar de wc op het strand, want de horeca is dicht. We gaan niet zeggen: kom niet naar Zandvoort, maar houd je wel aan de regels", zegt Lana Lemmens van Zandvoort Marketing.