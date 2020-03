Dit jaar mogelijk helemaal geen Formule 1 op Zandvoort: "Pas op de plaats"

Het is zeer de vraag of er dit jaar nog een Formule 1-race op het circuit van Zandvoort gehouden gaat worden. Vandaag werd duidelijk dat vanwege het coronavirus de geplande Dutch Grand Prix op 1, 2 en 3 mei al niet doorgaat .

Directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix vraagt zich tegenover NH Nieuws hardop af of een race in 2020 nog wel een goed idee is. "Nu is de grootste vraag: wanneer wel. Wanneer is het ethisch juist, wanneer is het moreel juist?"

Als mogelijke inhaaldatum wordt augustus genoemd, maar Lammers zet daar dikgedrukte vraagtekens bij. "Augustus is nog best dichtbij, maar dan zou je moeten aannemen dat dit nare virus in juli het land én de wereld uit zou moeten zijn. Je moet je afvragen of dit überhaupt iets is wat je als fan zou willen moeten hebben."

Jaartje overslaan

Lammers: "Is het niet beter om te zeggen van: we slaan dit jaar over. Dan kan iedereen zijn vakantie rustig boeken in augustus en kunnen we ons normaal en rustig voorbereiden op een evenement volgend jaar. We waren dit jaar al klaar, dan zijn we volgend jaar meer dan klaar."