Eerste coronabesmettingen op Texel, bij één verloopt het ziekteproces 'niet mild'

De huisarts kreeg begin deze week ziekteverschijnselen, zo schrijft onze mediapartner Texelse Courant en heeft vanaf dat moment geen patiënten meer ontvangen.

De besmetting van de andere patiënt werd bekend via een brief van de kinderopvang waar zijn kinderen kwamen, die naar alle ouders is gestuurd. De man is twee dagen geleden opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar.

'Niet mild'

In de brief valt te lezen dat de man goed ziek is door het coronavirus: "Ondanks dat hij niet in de kwetsbare groep valt is hij één van de patiënten waarbij het ziektebeeld niet mild verloopt. Bij de overige gezinsleden verloopt de ziekte tot nu toe mild."

Burgemeester Michiel Uitdehaag roept de inwoners van Texel op om er voor elkaar te zijn: "Ik wil onze inwoners vragen om juist nu elkaar schouder aan schouder te staan. We hebben elkaar hard nodig. De patiënten en de mensen die om hen heen staan, wil ik heel veel sterkte wensen."

Lock-down

De huisartsen op Texel pleitten eerder deze week voor een totale lock-down om de verspreiding van het virus in te dammen. Ze maakten zich zorgen om de toeristen die naar Texel kwamen, omdat het eiland nog 'corona-vrij' zou zijn.

De gemeente gaf geen gehoor aan de oproep van de huisartsen. Wel riep de burgemeester, samen met de burgemeesters van andere Waddeneilanden, toeristen op om de komende weken thuis te blijven. "Dit doen wij om risico's voor eilanders en gasten zoveel als mogelijk te beperken."