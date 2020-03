Texel heeft eigen hoestpoli om coronapatiënten op te sporen

TEXEL - Sinds deze week heeft Texel zijn eigen hoestpoli. Hier kunnen eilandbewoners en toeristen terecht met klachten die wijzen op coronabesmetting. De poli is opgezet door de huisartsen op Texel. Deze week zijn er al meerdere mensen met klachten in de poli geweest. Een patiënt met ernstige klachten is doorgestuurd naar het ziekenhuis in Alkmaar. Of dit de eerste officiële coronapatiënt van Texel is, is nog niet bekend.

NH Nieuws

"We hebben deze poli afgelopen weekend ingericht. Het is eigenlijk de ruimte van de Brijderstichting. Het is geïmproviseerd, maar het werkt dus", zegt Lard Plasmans. Hij is een van de tien huisartsen op Texel. Texel heeft geen eigen ziekenhuis en daarom was het belangrijk dat er een poli kwam om eilanders te testen en door te verwijzen. De artsen draaien bij toerbeurt een dagdienst in de poli.

Quote "Griep was voorheen griep, maar is nu natuurlijk al snel verdacht." Lard plasmans, huisarts texel

Dokter Plasmans heeft een witte overall aan, een veiligheidsbril op en een mondkapje voor om besmetting tegen te gaan. "De mensen die hier komen hebben luchtwegklachten, hoesten en hebben koorts. Wij bekijken hoe ernstig de griepklachten zijn en bepalen dan of ze doorgestuurd moeten worden naar het ziekenhuis. En griep was voorheen griep, maar is nu natuurlijk al snel verdacht." Deze week deden zowel de huisartsen als de burgemeester van Texel een oproep aan toeristen om niet naar het eiland te komen. Toch lijkt het in de poli nog niet erg druk en is er geen sprake van een noodsituatie. Nog geen noodsituatie Plasmans: "Er is nog geen noodsituatie, maar als er toeristen blijven komen dan wordt de druk op de medische zorg op het eiland al snel te groot. Er wonen op het eiland veertienduizend mensen en we hebben tien huisartsen, van wie er al eentje ziek is. Wij moeten met die dokters alle diensten doen en patiënten zien. Het is gewoon onverantwoord als mensen nu in grote aantallen naar het eiland komen, vooral als ze denken dat eiland nog coronavrij is. Het lijkt ons onzinnig als mensen nu allerlei onnodige verplaatsingen doen."