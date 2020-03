Texels restaurant bezorgt pannenkoeken aan huis: "Het is minder gezellig maar het kan niet anders"

TEXEL - Bas Vogel van Eethuus van het Wad maakt in deze tijden van corona van de nood een deugd. Zondagavond moest hij, net als alle restauranthouders op Texel, zijn deuren sluiten. Maar Bas kan niet stilzitten en bezorgt vanaf deze week pannenkoeken bij de mensen thuis. Anderen op het eiland volgen zijn voorbeeld.

NH Nieuws

"Ik zag het al een beetje aankomen. In Italië en België moest de horeca al dicht, dus ik had al een advertentie bedacht en het plan om over te schakelen op bezorgen", vertelt Bas Vogel uit De Cocksdorp op Texel. Zondagavond zat zijn restaurant nog vol en om zeven uur moest hij de laatste gasten eruit zetten. Van de nood een deugd Bas maakte van de nood een deugd en is nu een pannenkoekenbezorgdienst op het eiland gestart. "Pannenkoeken zijn simpel en blijven goed tijdens het vervoeren. Meer ingewikkelde gerechten die ik normaal in het restaurant maak, daar begin ik niet aan. Die komen na vervoer niet goed aan bij de klant." Bas bakt de pannenkoeken en bezorgt ze tot nu toe ook zelf bij de klanten. "Als het drukker wordt, zal ik wel medewerkers moeten vragen om me te helpen. Dat moet geen probleem zijn, want veel mensen zitten toch thuis."

Online bestellen en betalen De bestelling en betaling gaat online. "Er is een stel jongens van Texel met een internetbedrijf en zij hebben een online bestelplatform gemaakt. Daarop kunnen mensen bestellen en betalen. Ik zet de pannenkoeken voor de deur en de mensen pakken de bestelling zonder dat je in elkaars buurt hoeft te komen." Bas verwacht dat meerdere restaurants op bezorging zullen overschakelen. "Ik zag vandaag al een andere collega die op afhalen en bezorgen is overgegaan. Het is ook niet alleen voor de Tesselaars, maar je kan ook nog wat aanbieden aan gasten die in hotels, huisjes of bed and breakfast op het eiland zitten."