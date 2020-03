Schiphol sluit vanaf dinsdag vijf van de zeven pieren

Schiphol gaat haar operatie voor de komende periode verkleinen en sluit vanaf volgende week dinsdag vijf van de zeven pieren. Alleen de twee in roze gekleurde D- en E-pier blijven open. Vorige week meldde topman Benschop al dat Schiphol voorlopig kleiner wordt door de coronacrisis.

Schiphol blijft in sterk afgeslankte vorm open voor de passagiersvluchten die nog wel aankomen en vertrekken, repatriëring, vrachtverkeer, hulpdiensten en uitwijkende vliegtuigen. Talloze landen hebben de grenzen gesloten voor buitenlands vliegverkeer. Van onder meer de dienstregeling van KLM en Transavia blijft voorlopig weinig over.

Op Schiphol is het aantal reizigers inmiddels met ruim 60 procent gedaald, gisteren was dat nog 50 procent. Ook gaat het aantal vluchten hard omlaag. De komende dagen worden er veel repatriëringsvluchten verwacht van Nederlanders uit het buitenland. Op basis van de wereldwijde ontwikkelingen, het negatieve reisadvies voor alle Nederlanders, de EU maatregelen en de overige wereldwijde reisbeperkingen zal het aantal vluchten en passagiers verder zeer snel afnemen.

Transavia: staken alle vluchten is realistisch scenario

Transavia: staken alle vluchten is realistisch scenario

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier