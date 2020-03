Schiphol wordt voorlopig 'kleiner' door coronacrisis

Het normaal zo overvolle Schiphol zal de komende weken door coronacrisis een 'kleinere' luchthaven worden. Dat zegt president-directeur Dick Benschop als reactie op de nieuwe maatregelen die het kabinet landelijk zal treffen om het virus in te dammen. In de eerste week van maart zijn de passagiersaantallen op Schiphol gedaald met 20 procent.

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Benschop verwacht dat als de vluchten tussen de Verenigde Staten en Schiphol gestaakt zullen worden, dat er nog eens 10 procent minder passagiers de luchthaven zullen passeren. KLM heeft bekendgemaakt dat ze het vluchtschema naar de VS zeker twee weken in stand houdt. 'Kleiner' Schiphol Benschop bereidt zich voor op een kleinere operatie op Schiphol. Omdat er talloze vluchten inmiddels zijn weggevallen, met name naar Italië en China, is er ook minder ruimte nodig om passagiers te verwerken. Benschop denkt dan aan afsluiten van delen van terminals en het buiten gebruik stellen van de pieren waar passagiers de vliegtuigen in- en uitstappen. (Artikel gaat verder onder de video)

NH Nieuws/Doron Sajet

Vanochtend werd bekend dat vanaf zaterdagochtend een inreisverbod geldt van 30 dagen in voor iedereen die de afgelopen 14 dagen in een Schengenland is geweest, behalve voor Amerikaanse burgers. Nederland is een van de 26 Schengenlanden waar de maatregel voor geldt.