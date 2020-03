Helft minder passagiers: Schiphol bereidt zich voor op nog veel minder vliegverkeer

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol wil koste wat kost de luchthaven openhouden. Ook Eindhoven en Rotterdam-The Hague hebben zeer te lijden onder de coronacrisis. Die luchthavens zien een daling van passagiers van 50 tot 60 procent, maar net als Schiphol blijven ook deze vliegvelden open.

Schiphol is van vitaal belang voor de economie. De luchthaven moet in gebruik blijven voor de passagiersvluchten die nog wel aankomen en vertrekken, vrachtvluchten, repatriëringsvluchten, vliegtuigen die uitwijken en vluchten van hulpdiensten. Ook werken de luchthavens aan plannen om vliegtuigen te parkeren die aan de grond blijven.

KLM

Schiphol's grootste klant KLM krijgt het ook flink voor haar kiezen. De maatschappij heeft voor het personeel een werktijdverkorting van zo'n 70 procent aangevraagd. De luchtvaartmaatschappij is door de coronacrisis gedwongen haar vluchten terug te brengen tot slechts 10 tot 20 procent. Zowel Schiphol als KLM houden op speciale webpagina's bij wat de actuele stand van zaken is over het coronavirus en de vele reisrestricties van andere landen.