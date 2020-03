KLM-personeel moet 70 procent minder gaan werken

KLM heeft voor het personeel een werktijdverkorting van zo'n 70 procent aangevraagd. De luchtvaartmaatschappij is door de coronacrisis gedwongen haar vluchten terug te brengen tot slechts 10 tot 20 procent. KLM is met de vakbonden in gesprek om te zien hoe de werktijdverkorting kan worden ingevuld.