Connexxion past dienstregeling aan: "Aanzienlijk minder reizigers in openbaar vervoer"

"Door onze frequentie te verlagen, voorkomen we dat lege bussen rondrijden

en blijft een basisvoorziening beschikbaar, schrijft Connexxion. "Daarbij zorgen we dat

alle belangrijke bestemmingen, zoals ziekenhuizen en bedrijven, goed

bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. Zo zorgen we ervoor dat de mensen

die werken in cruciale beroepen veilig en comfortabel van en naar hun werk

kunnen reizen."

Connexxion heeft routes door de gehele provincie. Het is nog niet duidelijk welke lijnen er precies gaan uitvallen. Wel is duidelijk dat buurtbussen voorlopig helemaal niet meer rijden. De meeste chauffeurs vallen namelijk binnen de risicogroep.

Praktisch

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken laat Connexxion reizigers alleen nog maar via de zijdeur in haar bussen stappen, om contact met de chauffeur te voorkomen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om nog een kaartje te kopen. Reizigers kunnen gebruik maken van de OV-chipkaart, een e-ticket of de Tranzer applicatie.

De aangepaste dienstregeling is vanaf woensdag 18 maart te zien in de reisplanner.