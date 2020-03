Rustig in het openbaar vervoer: leeg busstation en maatregelen op boot Texel

Zo is het op het busstation in Amsterdam Noord veel rustiger dan tijdens de gebruikelijke ochtendspits. In de bus zijn ook maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Passagiers mogen niet meer voorin in de bus stappen, zij worden verzocht achterin in te stappen.

Op Texel zijn vooralsnog geen besmettingen met het coronavirus, maar een veilige haven is het volgens verslaggever Matthijs Gemmink niet: "De boot vaart gewoon heen en weer met verschillende mensen erop, dus ook daar is kans op besmetting."

Wel zijn er ook op de boot maatregelen getroffen. Het is niet meer mogelijk om boven iets te eten of te drinken te kopen en passagiers moeten in hun auto of vrachtwagen blijven zitten. Ook is het de bedoeling dat fietsers niet te dicht bij elkaar staan en zich over het schip te verspreiden.