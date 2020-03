Muisstil op scholen: "Een leeg schoolplein is als een lichaam zonder hart"

NOORD-HOLLAND - Alle scholen zijn vanaf vandaag dicht en dat leidt in de provincie tot lege schoolpleinen en klassen. Alleen kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen terecht op hun school. "Het is een gekke situatie."

Bij locatie de Wendel van basisschool 't Vierspan in Bovenkarspel is zelfs helemaal niemand. Het is de school gisteravond al gelukt om alle ouders die het nodig hadden, te helpen aan opvang voor hun kind. Bij de naastgelegen basisschool de Molenwiek zijn wel leraren aanwezig, maar de schooldirecteur mag voor camera niet reageren op de getroffen maatregelen. Slechts af en toe komen kinderen aanlopen van wie de ouders een zogenaamd vitaal beroep hebben. "Zijn moeder zit in de zorg en zijn vader zit op de vuilniswagen", zegt een vrouw die een kind naar school brengt. "Ik heb de jongste net naar de opvang gebracht en hij gaat gewoon naar school." Tekst gaat door onder de video

NH Nieuws

"Het is heel bijzonder", zegt Reinier de Voogd, voorzitter van het college van bestuur van Scholen aan Zee in Den Helder. "Ik zei vanmorgen al dat we wakker zijn geworden in een vreemde wereld." Net als bij andere scholen is het, na de mededeling van gisteren door het kabinet, een kwestie van schakelen. Er wordt gezocht naar andere manieren om de leerlingen les te geven. "Digitaal is daarbij het sleutelwoord, op afstand leren. Alle leerlingen en medewerkers hebben allemaal een eigen device (computer of laptop, red.). Als ze het niet hebben dan gaan we het regelen." 'Stil en leeg' Niels Bakker, directeur van basisschool de Gouden Regen in Hilversum, loopt door het lege gebouw heen. Voor hem is het ook wennen dat het er op maandagochtend niet gonst van de kinderstemmen. "Het is stil en leeg. Het is een raar gevoel", zegt hij.

Waar de stoelen van de leerlingen leeg blijven, worden de leraren vandaag voor de verandering zelf onderwezen. "Een aantal docenten is heel ict-vaardig, voor anderen is het spannend en nieuw. Daarom instrueren we elkaar vanochtend, zodat we via beeldschermen met elkaar contact kunnen houden", legt Bakker uit.

Joost Lammers / NH Nieuws

Eenzaam in de werkkamer Ook in Driehuis zit directeur Jan Walla van de Jan Campertschool vanmorgen eenzaam in zijn werkkamer. Geen enkele ouder heeft gebruikgemaakt van de regeling voor mensen met vitale beroepen. Daarom is er sprake van een onwezenlijke stilte. Tekst gaat door onder video

NH Nieuws

Samen met de leerkrachten maakt Walla gebruik van de rust om de boel een beetje op te ruimen en te bespreken hoe de lessen de komende tijd ingericht kunnen worden. "Het is een gekke situatie", verzucht Walla. "Normaal is het hier een drukte van belang en nu hoor je alleen de vogeltjes." Kijkend vanuit zijn werkkamer naar de leegte verzucht hij: "Een leeg schoolplein is als een lichaam zonder hart."