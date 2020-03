Haarlem Coureur Michael Bleekemolen vreest voor F1-race Zandvoort

ZANDVOORT - Coureur Michael Bleekemolen vreest voor de Duth Grand Prix. Door de coronacrisis werden al vier races uitgesteld en het is twijfelachtig of die in Zandvoort wel doorgaat. "Er moet wel snel een besluit worden genomen. Moeten ze bijvoorbeeld nu wel of niet tribunes gaan bouwen."

Officieel is er nog steeds niks bekend. Gisteren kwam de internationale F1-organisatie met een verklaring waarin stond dat het seizoen naar verwachting eind mei zal starten. En dat zou geen goed nieuws zijn voor Zandvoort dat op 3 mei gepland staat.



Bleekemolen vindt dat organisator Formula One Management (FOM) veel te lang wachtte met het annuleren van de Grand Prix in Melbourne. Dat gebeurde pas twee uur voor de eerste vrije training. Wat de coureur betreft is dat niet voor herhaling vatbaar. "Er zijn commerciële afwegingen, maar die doen er eigenlijk niet toe. Het gaat om de gezondheid."

Quote "Als de olievlek zich nog kan uitbreiden, dan moeten we het niet doen - hoe jammer ook" Coureur Michael Bleekemolen

De organisatie van de Dutch Grand Prix laat aan NH Nieuws weten dat het wachten is op een beslissing van de FOM. "Ze gaan er goed over nadenken en nemen daarvoor de tijd", zegt woordvoerder Simon Keijzer. Toch vreest Bleekemolen voor de race in Zandvoort. "Als de olievlek zich aan het uitbreiden is, of kan uitbreiden, dan moeten we het niet doen", zegt Bleekemolen, verwijzend naar het virus. "Hoe jammer het ook is."