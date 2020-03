Ook leerlingen International School in Amstelveen blijven thuis door coronavirus

AMSTELVEEN - Na de Europese School in Bergen besluit ook de International School Amsterdam, gevestigd in Amstelveen, de deuren te sluiten.

Leerlingen krijgen vanaf maandag thuis les. De maatregel geldt in ieder geval tot 31 maart.

In een persbericht laat de school weten dat het de 2500 leerlingen en medewerkers die elke dag naar de campus komen vooral graag gezond en veilig wil houden. Door geen onderwijs meer aan te bieden is de kans op verspreiding binnen de school minder groot.

'Distance Learning'

Om te zorgen dat alles in goede banen loopt, krijgen de leerlingen van de school de eerste drie dagen intensieve training in hoe ze het beste vanuit huis kunnen werken. Er is een speciaal portaal ingericht voor ouders, waar informatie is te vinden over het leerplan en een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus.

"Net als veel scholen in de wereld moeten we nadenken over een 'nieuw normaal' voor educatie. We staan hierin niet alleen, en we blijven investeren in een goede relatie tussen leerlingen, docenten en ouders zodat we ons eigen sterke lesprogramma kunnen blijven volgen en leerlingen geen achterstand oplopen", aldus directeur Bernadette Carmody.

Hogescholen en universiteiten

Premier Mark Rutte kondigde donderdag in een persconferentie aan dat er nieuwe maatregelen getroffen worden om de verspreiding van het virus in te dammen. Daarbij hoorde de oproep aan hogescholen en universiteiten om leerlingen zo veel mogelijk vanuit huis te laten werken.

Basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen zouden volgens hem voorlopig open moeten blijven. De maatschappelijke impact van de sluiting zou te groot zijn.

Hogeschool InHolland, met vestigingen in Haarlem, Alkmaar en Diemen, besloot in ieder geval de aankomende twee weken helemaal geen onderwijs aan te bieden.