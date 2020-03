Hogeschool InHolland staakt onderwijs: tentamens en lessen geschrapt

HAARLEM - Hogeschool Inholland, met vestigingen in Alkmaar, Haarlem en Diemen, heeft het onderwijs per direct gestaakt. De gebouwen blijven wel open.

Naast het reguliere onderwijs zijn ook tentamens die op de planning stonden afgezegd.Dat laat een woordvoerder vanmorgen weten aan NH Nieuws. Best een onderneming, want de tentamenweek zou oorspronkelijk op 30 maart van start gaan.

"We gaan nu kijken hoe we het onderwijs na deze periode zo snel mogelijk in kunnen halen. Dat is natuurlijk voor studenten ook het beste, want we willen voorkomen dat ze studievertraging oplopen", aldus de woordvoerder.

Helemaal vrij zijn de leerlingen niet. "Mogelijk vragen we leerlingen om opdrachten waarvoor ze niet fysiek op school hoeven te komen, toch in te leveren. Op die manier is er toch weer minder om in te halen."

Amsterdam

In Amsterdam gaat het onderwijs wel deels door, aldus AT5. Aan de Hogeschool van Amsterdam wordt nog geinventariseerd hoe er gehoor kan worden gegeven aan de oproep om zo veel mogelijk onderwijs online te verzorgen.

Universiteiten UvA en VU schrappen wel grote delen van het onderwijsprogramma. Ook daar gaan tentamens niet door en worden colleges zo veel mogelijk online gegeven.