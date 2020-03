Directeur basisschool De Havenrakkers: "Ook basisscholen op korte termijn dicht"

BROEK IN WATERLAND - "Als ik zie wat er in de landen om ons heen gebeurt en hoe uinversiteiten en hogescholen ermee omgaan verwacht ik dat de basisscholen ook snel de deuren zullen sluiten" zegt Peter Bakker, directeur van basisschool De Havenrakkers. De school is gewoon open maar kondigt wel strengere regels aan: geen ouders meer in de klas, leraren met milde klachten naar huis en ook de kinderen gaan dan naar huis, ze worden niet over andere klassen verdeeld.