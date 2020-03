Geen bijeenkomsten in heel Nederland, sportevenementen afgelast

NOORD-HOLLAND - Evenementen waar meer dan 100 personen aanwezig zijn moeten worden afgelast in een poging het nieuwe coronavirus in te dammen. Dat heeft minister Bruins bekend gemaakt in een persconferentie naar aanleiding van een crisisberaad van het kabinet. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart.

Het crisisberaad is in het leven geroepen nadat het Outbreak Management Team van het RIVM aanwijzingen heeft gekregen dat de grip op het virus, voornamelijk in Brabant, mogelijk zou verminderen. Ondertussen zijn er meerdere patiënten waarvan de besmettingsbron niet herleid kan worden.

"We zien de afgelopen dagen dat de druk op de zorg in een aantal ziekenhuizen in Brabant oploopt, met name op de Intensive Care", aldus Jaap van Dissel, voorzitter van het RIVM. Ook in Amsterdam is een patiënt waarvan de besmettingsbron niet herleid kan worden.

Maatregelen

Naast het schrappen van bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen op af komen geldt het advies dat eerder in Brabant gold nu ook in heel Nederland. Iedereen met verkoudheidsklachten wordt gevraagd thuis te blijven en sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. Mensen van wie de situatie verslechterd worden gevraagd contact te zoeken met een huisarts.

Door het verbieden van evenementen met meer dan 100 mensen zullen musea, theaters en sportclubs de deuren moeten sluiten. Ook sportevenementen zullen afgelast worden.

Daarnaast verzoekt het kabinet mensen nadrukkelijk om contact met ouderen en mensen met een zwakke weerstand te beperken. Aan mensen met een zwakkere gezondheid of ouderen wordt daarnaast gevraagd openbare ruimtes zo veel mogelijk te vermijden en niet met het openbaar vervoer te reizen.

Scholen

Eerder vandaag werd door schoolleiders opgeroepen de scholen te sluiten. Op verschillende scholen werd het crisisscenario klaargelegd in geval van sluiting. Premier Rutte laat echter weten dat er vooralsnog geen reden is om dit te doen. "Het sluiten van scholen zou hele verregaande maatschappelijke gevolgen hebben, omdat de ouders van die kinderen ook niet aan het werk kunnen."

Onderdeel van dit besluit is ook dat kinderen volgens Rutte niet in de kwetsbare groep vallen. "We zien weinig besmettingen onder kinderen."