Naarder vogelhospitaal na maanden onzekerheid weer open, zonder feestje

NAARDEN - Het had een feestje moeten worden vandaag voor het Naarder vogelhospitaal, maar vanwege alle perikelen rond het coronavirus gaat dat niet door. Toch is er wel blijdschap: na maanden van onzekerheid gaat de geplaagde vogelopvang weer open.

"Het wordt een heel gedoe en gaat geld kosten, maar het is niet anders: we moeten die vogels helpen"

Veel telefoontjes

Het vogelhospitaal heeft de afgelopen maanden haar werkwijze onder de loep genomen om te kijken of het toch weer aan de slag kon gaan. Dat lijkt nu gelukt. "We voldoen hiermee aan de voorwaarden die ons gesteld worden, of althans, we blijven binnen te lijntjes", vertelt Erik Bruinning van het vogelhospitaal. "Dat we weer aan de slag gaan is noodzaak. Nu het voorjaar er aan komt, krijgen we weer steeds meer telefoontjes over vogels die hulp nodig hebben. We moeten weer aan de bak."

Het vogelhospitaal vangt vogels nu op en geeft ze meteen eerste hulp. Dat wil zeggen: het hospitaal stabiliseert vogels, verzorgt de wonden en laat het uitrusten. Als er medicatie vereist is, komt er een dierenarts. "Dat wordt een heel gedoe en gaat ons geld kosten, maar het is niet anders: we moeten die vogels helpen."

Gesprekken gaan door

Voorlopig lijkt het dus even 'eind goed, al goed' voor het vogelhospitaal. Op de achtergrond lopen er nog steeds gesprekken met de NVWA en het ministerie. Want dat er een betere oplossing moet komen, is duidelijk. "Er moet een veel werkbaardere oplossing komen. Voor ons, maar ook voor alle andere vogelopvangcentra. De wet moet worden aangepast, zodat wij bijvoorbeeld wel bepaalde medicijnen kunnen toedienen. Daar blijven we ons hard voor maken."

Het vogelhospitaal kijkt verder terug op een roerige tijd, die ook niet veel langer had moeten duren. "Als we nog langer dicht waren geweest, hadden we het wel kunnen schudden. Dan waren we ten dode opgeschreven. Elke vogel die wij opvangen, levert gewoon geld op. Geen vogels, geen inkomsten. Zo simpel is het", zegt Bruinning. "Maar ik ben erg blij dat we nu gewoon weer vol goede moed aan de slag kunnen. We gaan ervoor."

