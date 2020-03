Drie jaar cel geëist tegen verdachte van mishandeling agent achter Larens café

Vlak voor de mishandeling werd de man, samen met twee anderen, geweigerd bij het café. De drie mochten de kroeg niet in omdat ze dronken waren. Eerder op de avond hadden ze zich laten vollopen langs de schaatsbaan van Winter Village.

Quote

Toen agenten poolshoogte namen, liep de boel wederom uit de hand. De dronken man keerde zich tegen één van de agenten. Op beelden die tijdens de rechtszaak werden getoond, is te zien hoe de verdachte de agent met kracht op zijn hoofd slaat en trapt, ook als hij bebloed op de grond ligt.

Ook toen de gewonde agent overeind probeerde te komen, schopte de belager hem tegen zijn hoofd. De agent verklaarde een waanzinnig boze blik in zijn ogen te zien en te vrezen voor zijn leven. Hij is nog aan het herstellen en houdt blijvende gehoorschade over aan het geweld.

Verdachte schaamt zich

De verdachte vertelde vanmorgen tegen de rechter dat hij zich nauwelijks nog kan herinneren wat er die bewuste avond is gebeurd. Achteraf schaamt hij zich en zegt hij open te staan voor hulp. Hij heeft geen strafblad. "Maar de beelden liegen er niet om", zegt de officier van justitie.

De officier van justitie benadrukte dat agenten weliswaar getraind zijn om op te treden in gevaarlijke situaties. "Maar dat wil niet zeggen dat we accepteren dat ze daarmee slachtoffer worden van heftig geweld."

Geen jeugdstrafrecht

De reclassering adviseerde om de man te berechten volgens het jeugdstrafrecht, maar daar gaat de officier van justitie niet in mee. "Hij heeft een eigen bedrijf, heeft zelf de keus gemaakt die avond heel veel te drinken, heeft zeer agressief gedrag vertoond en toont weinig verantwoordelijkheid door zich cruciale handelingen niet te herinneren", aldus de officier.

De rechter doet over twee weken uitspraak.