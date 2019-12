Grote vechtpartij bij Larens café: politie wordt belaagd en schiet verdachte neer

LAREN - De politie heeft vanavond iemand neergeschoten bij café Het Bonte Paard aan de Naarderstraat in Laren. Het slachtoffer is aangehouden, evenals een ander persoon. Er ging een grote vechtpartij met tien man aan vooraf. Één agent raakte zwaargewond.

Om 20:35 kreeg de politie een melding. "Er zou een grote vechtpartij zijn voor de deur van het café, op het terras", aldus een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.

Toen de politie arriveerde, escalleerde de boel. "Het was een vechtpartij tussen tien man en de politie werd meteen belaagd door de vechtersbazen." Er werd onder meer met glas gegooid. Daarop schoot de agent één van de verdachten neer.

Bedreigende situatie

Het was een zeer bedreigende situatie, aldus de politiewoordvoerder. De agent raakte gewond in zijn gezicht en is opgenomen in het ziekenhuis.

De rijksrecherge doet onderzoek in Laren.