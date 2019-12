Larense kroegbaas na schietpartij: 'Tien keer meer overlast door dronken ijsbaanbezoekers'

De Larense kroeg merkt het goed als de schaatsbaan weer neerstrijkt op de Brink tegenover het café. Het gebeurt dagelijks dat dronken bezoekers na het sluiten van de ijsbaan nog proberen de bar binnen te komen. "We hebben er veel last van en merken ook echt een toename aan overlast als de schaatsbaan er is", vertelt Lommers. "Het aantal stomdronken gasten dat nog probeert een drankje te krijgen is vertienvoudigd."

Gisteren ging het dus flink mis toen twee mannen uit een groepje van drie stomdronken probeerden de kroeg binnen te komen. Nadat ze werden geweigerd, vroegen ze of ze wel even naar het toilet mochten. Dat mocht. "Daarna probeerden ze alsnog een drankje te krijgen. De hoofdbarman heeft ze toen de deur gewezen. Dat pikten ze niet, waarop de barman werd geslagen. De barman, een kok en wat mensen die vaker in de kroeg komen zijn er bovenop gesprongen om de mannen uit elkaar te halen. Totdat de politie kwam, hebben ze ze in bedwang kunnen houden. Toen de politie er was, zijn ze er tussenuit gegaan en richtten de twee mannen zich op de politie. Toen liep het verder uit de hand. Een agent werd aangevallen en een van de mannen werd vervolgens neergeschoten", vertelt Lommers.

Geen grip

De dronken mensen van gisteren is het soort groep waar het café niet meteen grip op heeft. "Het is een groep waar geen land mee te bezeilen is. Je moet het zo zien: ze komen stomdronken naar ons toe omdat ze ergens anders beginnen met drinken, wij moeten ze vervolgens weigeren. Als ze bij ons beginnen met drinken, dan hebben we het zelf al in de gaten. We weten wanneer het de verkeerde kant op gaat, wij kennen onze pappenheimers."