Winter Village Laren gedwongen dicht na uit de hand gelopen ruzie, onbekend hoe lang

LAREN - Winter Village Laren is vandaag op last van de gemeente en de politie gesloten naar aanleiding van het uit de hand gelopen uitgaangsgeweld gisteravond bij café Het Bonte Paard. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NH Nieuws.

Wat de gemeente en de politie het winterse evenement verwijten, is niet bekend. De woordvoerder van de gemeente wil daar op dit moment niet verder op in gaan. Burgemeester Nanning Mol van Laren geeft later vanmiddag tijdens een persconferentie tekst en uitleg.

Vast staat dat de drie beschonken mannen die gisteren een barman van café Het Bonte Paard sloegen bezoekers waren van Winter Village Laren. Ze hadden zich daar laten vollopen met alcohol. Stomdronken probeerden ze het café binnen te komen. Toen ze werden geweigerd, liep de boel uit de hand. Toen de politie erbij kwam, werden twee mannen agressief. Het opstootje dat daarop ontstond, was zo heftig dat de politie een van de verdachten moest neerschieten.

Winter Village Laren dicht

De gemeente en de politie hebben besloten de horeca bij de schaatsbaan vanwege het voorval te sluiten. De organisatie heeft daarop besloten ook de schaatsbaan dicht te doen. Winter Village Laren meldt zelf op Facebook morgenmiddag gewoon weer open te gaan. De woordvoerder van de gemeente wil daar nog geen uitspraak over doen en verwijst naar de persconferentie van de burgemeester.