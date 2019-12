Verdachten uitgaansgeweld Laren komen uit Marknesse, jongste verdachte is 15 jaar

LAREN - Voor de uit de hand gelopen ruzie bij het Larense café Het Bonte Paard die gisteravond uitmondde in het neerschieten van een van de verdachten door de politie zijn drie mannen aangehouden. Het gaat om mannen uit het Flevolandse dorp Marknesse van 47, 19 en 15 jaar oud.

Een van de verdachten werd door een politieagent neergeschoten nadat hij zich herhaaldelijk tegen de agenten keerde en agressief was.

Drie verdachten

Twee van de verdachten, de 47-jarige en 19-jarige man, werden gisteren al aangehouden. Wie van de twee na de mishandeling is neergeschoten is niet bekend. De 15-jarige jongen is vanmorgen aangehouden.

Het drietal zit nog vast. De politie doet verder geen mededelingen over de zaak. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval.