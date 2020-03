Komen spionnen van Formule 1-teams dit weekend naar Zandvoort?

"Misschien dat mensen met nepbaard meedoen om het circuit te verkennen, ik heb geen idee", vertelt sportief directeur Jan Lammers lachend. Maar ook biedt het nuttige informatie voor de organisatie van de Dutch GP zelf. "Het is leuk, je kan ook een heleboel logistieke dingen uitproberen. Een stukje proefdraaien. En 1 april gaan we weer dicht, want dan gaan we echt in voorbereiding zodat alles er goed voorstaat."

Max Verstappen

Eerder deze week kwam Max Verstappen het vernieuwde circuit officieel inwijden met een Formule 1-wagen. De Red Bull-coureur was onder de indruk van de baan. Ook voor Lammers een bijzonder moment. "Ik had niet verwacht dat hij een volle start zou maken. Dat kwam flink binnen bij m'n trommelvliezen. Maar het was heel mooi. Voor heel Zandvoort was het echt een wake up call. Het geluid waar ze lang op hebben zitten wachten."

Bekijk hier ook de complete uitzending van ons F1-programma De race naar Zandvoort